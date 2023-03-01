Москва 01 марта 2023, 14:21 Строительство тоннельного путепровода на западе Москвы завершено на 80%

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Подходят к концу работы по возведению тоннельного путепровода на Северном дублере Кутузовского проспекта в Москве. В настоящий момент объект готов на 80%, сообщила «Национальная служба новостей».

Строителям осталось только уложить два слоя бетонного покрытия.

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Новый путепровод тоннельного типа позволит автомобилистам съехать с дублера на внутреннюю сторону МКАД. Отмечается, что длина тоннельного путепровода составляет почти 265 метров.