Москва 11 декабря 2023, 16:35 Строительство тоннеля под путями МЦД-4 на северо-востоке Москвы завершат в 2024 году Тоннель под путями МЦД-4 между улицами Складочной и Двинцев достроят в 2024 году Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

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В Москве продолжают строительство тоннеля под путями МЦД-4 между улицами Складочной и Двинцев. Он улучшит транспортную связь между районами Бутырский и Марьина Роща. Работы планируют завершить в 2024 году, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Перепробег автотранспорта сократится до 5,9 километра, а время в пути — в среднем на 17 минут. Снизится нагрузка на прилегающие улицы», — подчеркнул он.

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Собянин добавил, что в этом году уже достроили ряд крупных магистралей, сформировавший новый дорожный каркас Москвы. В планах — набережные, мосты и путепроводы.

Кроме этого, в процессе проектирования находится железнодорожный путепровод МЦД-2, который соединит улицы Складочную и Добролюбова.

Ранее в Москве завершили возведение конструкций пролетного строения моста через реку Битцу. Сооружение входит в состав участка Московского скоростного диаметра (МСД) от МКАД до автодороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе».