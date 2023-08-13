Москва 13 августа 2023, 09:57 Строительство перехода на Лермонтовском проспекте в Москве закончат в конце августа Подземный переход на Лермонтовском проспекте в Москве откроют в конце августа Сайт мэра и правительства Москвы

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Рабочие вышли на финишную прямую по возведению подземного перехода на Лермонтовском проспекте. Открытие объекта наметили на конец августа. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, специалисты приступили к отделке перехода и начали благоустраивать территорию. Загрутдинов отметил, что объект возведен на 99%. При этом по контракту переход должны достроить только в августе следующего года, но его сдадут досрочно — на год.

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Подземный тоннель позволит горожанам, в том числе маломобильным, безопасно и беспрепятственно переходить через Лермонтовский проспект в сторону станции метро «Косино» и одноименной платформы Московской железной дороги.

Протяженность перехода, в котором оборудовали два лестничных схода и пандусы, составила 47,7 метра. Руководитель департамента добавил, что в 2023-м на деньги городского бюджета построят примерно 20 пешеходных переходов.

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