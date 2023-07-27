Москва 27 июля 2023, 14:39 Строительство нового спорткомплекса в Москве начнется в этом году

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На северо-востоке Москвы в Алексеевском районе на улице Павла Корчагина возведут новый современный спорткомплекс. Такой информацией поделился руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Об этом сообщило ИА НСН.

Московская государственная экспертиза на строительства ФОКа дала положительное заключение. Площадь здания составит 6200 квадратных метров. В нем будет два этажа. В здании появятся взрослый и детский бассейны, зал сухого плавания. Также рядом с комплексом оборудуют парковку. Она будет рассчитана на 27 машиномест.