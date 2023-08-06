Москва 06 августа 2023, 15:40 Строительство нового комплекса московской ИКБ № 1 завершат в сентябре Мэр Собянин: строительство лечебно-диагностического комплекса ИКБ № 1 закончится в сентябре Telegram

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Возведение нового лечебно-диагностического корпуса для инфекционной клинической больницы № 1 на Волоколамском шоссе закончат в сентябре. О ходе работ рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Площадь нового здания составляет почти 100 тысяч квадратных метров, оно состоит из трех корпусов, соединенных надземными переходами и с общей подземной частью. В здании уже завершили монтаж инженерных систем и приступили к проверке, настройке и испытаниям электрооборудования.

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«Он станет лучшим профильным стационаром России с самым современным лабораторным оснащением. Здесь можно будет проводить как диагностику, так и лечение любых инфекционных заболеваний», — заявил Собянин.

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