Москва 19 мая 2023, 13:07 Строительство нового дома по программе реновации завершат в московском районе Новокосино в 2024 году

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Руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов в разговоре с ИА НСН сообщил о сроках завершения строительства нового дома в московском районе Новокосино.

По его словам, дом по программе реновации появится уже в 2024 году. Рядом с домой будет находиться стоянка для четвертого автобусного парка.

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«Работы планируется завершить в 2023 году. Стоянка предназначена для хранения и технической эксплуатации 78 городских электробусов», — добавил Загрутдинов.

Чиновник отметил, что в районе Митино уже завершается строительство электробусного парка для 210 электробусов.