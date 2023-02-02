Москва 02 февраля 2023, 22:50 Строительство московского лечебно-диагностического комплекса ИКБ № 1 завершится в августе

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Строительство нового лечебно-диагностического комплекса инфекционной клинической больницы №1 на северо-западе Москвы завершится в августе текущего года. Об этом сообщило ИА НСН.

Во время осмотра хода строительства мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что комплекс станет лучшим профильным стационаром России.

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Для медучреждения уже приобрели передовое оборудование с аппаратами УЗИ и МРТ. Первых пациентов в новом медкомплексе планируют принять в сентябре.