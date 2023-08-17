Москва 17 августа 2023, 13:26 Строительство храмового комплекса в Коммунарке завершат в этом году Работы в храмовом комплексе Преображения Господня в Коммунарке закончат к концу этого года Telegram-канал храма Преображения Господня в Коммунарке

Читать 360tv в

На территории храмового комплекса Преображения Господня в Коммунарке продолжаются строительные работы. Как заявил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, завершатся они к концу этого года.

Преображенская церковь на 600 прихожан была открыта три года назад, вокруг нее возводят приходской дом и несколько построек, необходимых для инфраструктуры.

Реклама

«В новом приходском доме разместится воскресная школа. Его мы планируем ввести осенью. Работы на остальных постройках и благоустройство территории завершатся к концу этого года. Общая площадь застройки составит 1,2 тысячи квадратных метров», — пояснил Жидкин.

Всего с 2011 года по программе строительства православных храмов, финансируемой исключительно на пожертвования, возвели 83 храма и храмовых комплекса.

Ранее духовно-культурный центр с храмом достроили на северо-западе Москвы.