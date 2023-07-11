Москва 11 июля 2023, 18:08 Строительство дома по реновации началось на юге Москвы Глава депстроя Москвы Загрутдинов: дом по реновации начали строить в Западном Бирюлеве Сайт мэра и правительства Москвы

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В районе Западное Бирюлево по программе реновации началось строительство дома на 128 квартир. Об этом рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Здание появится по адресу Булатниковский проезд, земельный участок 2Б. Его введут в эксплуатацию в 2024 году. Рабочие начали монтаж монолитных конструкций подземной части строения.

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Дом с подземным паркингом будет состоять из двух секций переменной этажности. Фасады облицуют керамогранитными плитами с матовой поверхностью, а вставки выполнят из фиброцементных плит.

Первый этаж будет предназначен для коммерческих помещений, таких как магазины, кафе, салоны и офисы. В здании установят четыре лифта, а также системы безопасности, включая видеонаблюдение и средства оповещения при пожаре. Придомовую территорию оборудуют спортивными тренажерами для уличных занятий.

В пресс-службе ведомства заявили, что завершенные квартиры будут иметь улучшенную отделку, соответствующую стандартам реновации, установленным правительством Москвы.

Ранее заммэра столицы Андрей Бочкарев сообщил, что с начала года в городе по реновации ввели 30 новостроек.