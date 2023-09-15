15 сентября 2023, 14:35
Строительство дома на 140 квартир по реновации одобрили на юге Москвы
Дом на 140 квартир по реновации построят в районе Царицыно в Москве
Комитет государственного строительного надзора города Москвы выдал разрешение на строительство жилого дома на Кавказском бульваре в Царицыне по программе реновации. Об этом сообщил председатель организации Игорь Войстратенко.
В пешей доступности от будущей новостройки расположены просторные скверы и царицынские водоемы. Оформленная разрешительная документация позволяет застройщику приступить к строительству объекта.
Игорь Войстратенко
По его словам, в районе построят односекционный дом прямоугольной формы общей площадью около 12 тысяч квадратных метров по индивидуальному проекту.
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В нем будет 140 квартир, включая 24 однокомнатные, 96 двухкомнатных и 20 трехкомнатных. Также в план дома включили квартиры для маломобильных граждан с широкими дверными проемами и объединенными санузлами с поручнями.
Внутреннюю отделку квартир выполнят в соответствии со стандартами программы реновации, утвержденными решением правительства Москвы. Лоджии украсят стальные декоративные решетки со сложным узором медного, белого и черного цветов. Прилегающую к дому территорию благоустроят.
Ранее квартиры по реновации передали жителям двух домов на юге Москвы.
Строительство
Москва 2023
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