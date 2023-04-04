04 апреля 2023, 17:20
Строительство детской поликлиники завершили на севере Москвы
В московском районе Ховрино на севере столицы завершили строительство детской поликлиники. Об этом сообщила «Национальная служба новостей».
Новое четырехэтажное медучреждение оснастят передовым оборудованием, в здании организуют кабинеты для комфортного пребывания пациентов.
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Отмечается, что поликлинику также оборудуют понятной системой навигации и создадут в ней все необходимые условия для маломобильных москвичей.
Строительство
Поликлиники
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