Москва 11 сентября 2023, 17:53 Строительство более 10,7 млн квадратных метров жилья одобрили в Москве с начала года Почти 440 разрешений на строительство зданий выдали в Москве за 8 месяцев Сайт мэра и правительства Москвы

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С начала года в Москве выдали 438 разрешений на возведение новостроек общей площадью более 10,7 миллионов квадратных метров. Более трети показателей пришлось на жилые здания. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Мы фиксируем ежемесячное увеличение объемов перспективного строительства в Москве в среднем на 1,2 миллиона квадратных метров. Это наглядно демонстрирует действенность принятых правительством и городскими властями мер поддержки строительной отрасли», — подчеркнул он.

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Бочкарев добавил, что по программе реновации в столице появится 85 новостроек, 50 образовательных учреждений, 14 лечебно-оздоровительных объектов и десять спортивных.

Лидерами по возведению объектов стали Северный и Юго-Восточный округа. Например, в Хорошево-Мневниках построют школу на 775 мест и детский сад на 350 воспитанников, а также учебный корпус в Новой Москве в поселении Сосенское на 1100 мест.

Ранее стало известно, что офисный центр у станции метро «Калужская» в Москве получит статус масштабного инвестпроекта.