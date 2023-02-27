Москва 27 февраля 2023, 18:00 Строительство 10 поликлиник завершится в 2023 году в Москве

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Строительные работы в 10 новых поликлиниках в разных районах Москвы планируют завершить уже в этом году. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на Telegram-канал мэра Сергея Собянина.

В этом году также планируется начать возведение детско-взрослой поликлиники на юго-востоке столице, детского медучреждения в Зеленограде и стоматологической поликлиники на востоке Москвы.

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Мэр столицы отметил, что флагманский центр городской клинической больницы имени Валентина Буянова уже готов на 80%.

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