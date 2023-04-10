Москва 10 апреля 2023, 15:23 Строительные работы для развязки МКАД с Липецкой улицей завершат до конца года Мэр Москвы Собянин поручил ускорить реконструкцию развязки МКАД с Липецкой улицей РИА «Новости»

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Мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить строительство транспортной развязки на пересечении МКАД с Липецкой улицей. Во время осмотра работ на объекте он подчеркнул, что этот участок — один из самых трудных на МКАД. Его процитировал информационный центр правительства столицы.

«Надо ускорять строительство объекта, потому что напряженная ситуация здесь. Один из самых трудных участков МКАД, и транспортная ситуация в Бирюлево Западном, Бирюлево Восточном очень сложная», — такое поручение мэр дал генеральному подрядчику.

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Он добавил, что этот объект крайне важен: новая развязка сможет улучшить дорожную ситуацию в Восточном и Западном Бирюлово, а также в Ленинском районе. К тому же автомобилисты смогут удобно выезжать на федеральную трассу М4 «Дон».

Первый вице-президент компании-подрядчика АО «МСУ-1» Алексей Козлов рассказал Собянину, что работы идут по графику. Планируется, что строительство завершат уже до конца года, хотя по контракту его должны закончить в апреле 2024-го.

Сейчас развязка на пересечении МКАД с Липецкой улицей готова на 50%.