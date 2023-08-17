Москва 17 августа 2023, 19:04 Строители закончили работы во Дворце спорта «Некрасовка» на юго-востоке столицы Дворец спорта «Некрасовка» закончили строить на юго-востоке Москвы Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

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Дворец спорта, оснащенный ледовой ареной и двумя бассейнами, завершили строить в Некрасовке. Об этом заявили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Новый спорткомплекс занимает три этажа и расположен недалеко от станции метро «Некрасовка», в общей сложности в нем можно проводить соревнования по девяти видам спорта, включая хоккей, фигурное катание, плавание и другие.

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Дворец спорта оснастили хореографическим залом, тренажерным комплексом, универсальным игровым залом, залом для борьбы и гимнастики, а также для скалолазания и экстремальных видов спорта.

«Мосгосстройнадзор уделял особое внимание качеству работ на этом объекте на всех этапах его возведения. Всего состоялось 11 выездных инспекций, к ним для осуществления инструментального контроля строительства привлекались специалисты подведомственного Центра экспертиз», — заявил председатель ведомства Игорь Войстратенко.

На территории у самого Дворца спорта разместили скейтпарк, воркаут-площадку, атлетические дорожки и зону для метания снарядов.

Ранее Москомэкспертиза заявила о скором проведении капитального ремонта в здании физкультурно-оздоровительного комплекса «Одиссей» на востоке Москвы.