20 июля 2023, 14:08
Страницу «Лужников» открыли на сайте Московского урбанистического форума
Страницу «Лужников» с программой мероприятий открыли на сайте Московского урбанфорума
Олимпийский комплекс «Лужники» станет одной из центральных площадок Московского урбанистического форума. Для него на сайте мероприятия создали отдельную страницу. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства города.
«Олимпийский комплекс станет крупнейшей площадкой форума. Для жителей и гостей столицы там пройдет более 350 спортивных, культурных и развлекательных мероприятий», — говорится в сообщении.
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В специальном разделе можно изучить программу форума, зарегистрироваться на нужное мероприятие и посмотреть видеодневник. На странице сайта также разместили карту с ключевыми площадками, актуальными новостями, фото- и видеоматериалами, а также адресами и контактами.
Всего в «Лужниках» откроют более 30 тематических пространств. На них гостям расскажут, как развивается столица.
Кроме Олимпийского комплекса, XII Московский урбанистический форум пройдет в парке «Зарядье», Центральном выставочном зале «Манеж» и Гостином Дворе. Он станет самым масштабным за всю свою историю.
Ранее на сайте мэра сообщили, что в рамках мероприятия гостей научат спасать людей и действовать при пожаре.
Москва 2023
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