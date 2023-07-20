Москва 20 июля 2023, 14:08 Страницу «Лужников» открыли на сайте Московского урбанистического форума Страницу «Лужников» с программой мероприятий открыли на сайте Московского урбанфорума Сайт мэра и правительства Москвы

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Олимпийский комплекс «Лужники» станет одной из центральных площадок Московского урбанистического форума. Для него на сайте мероприятия создали отдельную страницу. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства города.

«Олимпийский комплекс станет крупнейшей площадкой форума. Для жителей и гостей столицы там пройдет более 350 спортивных, культурных и развлекательных мероприятий», — говорится в сообщении.

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В специальном разделе можно изучить программу форума, зарегистрироваться на нужное мероприятие и посмотреть видеодневник. На странице сайта также разместили карту с ключевыми площадками, актуальными новостями, фото- и видеоматериалами, а также адресами и контактами.

Всего в «Лужниках» откроют более 30 тематических пространств. На них гостям расскажут, как развивается столица.

Кроме Олимпийского комплекса, XII Московский урбанистический форум пройдет в парке «Зарядье», Центральном выставочном зале «Манеж» и Гостином Дворе. Он станет самым масштабным за всю свою историю.

Ранее на сайте мэра сообщили, что в рамках мероприятия гостей научат спасать людей и действовать при пожаре.