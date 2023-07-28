Москва 28 июля 2023, 18:48 Страница парка «Зарядье» появилась на сайте Московского урбанфорума Специальную страницу парка «Зарядье» открыли на сайте Московского урбанистического форума Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

На сайте Московского урбанистического форума появилась страница парка «Зарядье». Теперь пользователи смогут на ней следить за анонсами предстоящих событий и заранее на них регистрироваться, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Парк «Зарядье» — одна из крупнейших площадок на форуме. Организаторы подготовили свыше 800 развлекательных и культурных событий. В парке также пройдет деловая программа «Москва-2030. Город, устремленный в будущее».

Реклама

Гости смогут посетить концерты, спектакли, выставки, инсталляции. Также на площадке пройдут конкурсы с возможностью выиграть призы и чайная церемония. Любителям йоги предложат заняться духовными практиками на парящем мосту. Помимо этого, посетители смогут встретиться с именитыми коучами, послушать лекции и увидеть мастер-классы.

Для юных гостей также предусмотрены разные мероприятия. Все желающие могут посетить площадки бесплатно, но для некоторых событий нужна предварительная регистрация, которую откроют в вскоре на сайте.

Ранее жителям столицы сообщили, что артисты из Индии выступят 28–30 июля на площадке «Московских сезонов» на Тверской площади. Зрителям покажут спектакль «Утсав — праздник жизни».