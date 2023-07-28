28 июля 2023, 18:48
Страница парка «Зарядье» появилась на сайте Московского урбанфорума
Специальную страницу парка «Зарядье» открыли на сайте Московского урбанистического форума
На сайте Московского урбанистического форума появилась страница парка «Зарядье». Теперь пользователи смогут на ней следить за анонсами предстоящих событий и заранее на них регистрироваться, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Парк «Зарядье» — одна из крупнейших площадок на форуме. Организаторы подготовили свыше 800 развлекательных и культурных событий. В парке также пройдет деловая программа «Москва-2030. Город, устремленный в будущее».
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Гости смогут посетить концерты, спектакли, выставки, инсталляции. Также на площадке пройдут конкурсы с возможностью выиграть призы и чайная церемония. Любителям йоги предложат заняться духовными практиками на парящем мосту. Помимо этого, посетители смогут встретиться с именитыми коучами, послушать лекции и увидеть мастер-классы.
Для юных гостей также предусмотрены разные мероприятия. Все желающие могут посетить площадки бесплатно, но для некоторых событий нужна предварительная регистрация, которую откроют в вскоре на сайте.
Ранее жителям столицы сообщили, что артисты из Индии выступят 28–30 июля на площадке «Московских сезонов» на Тверской площади. Зрителям покажут спектакль «Утсав — праздник жизни».
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