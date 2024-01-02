Москва 02 января 2024, 12:13 Столичный завод «Микрон» обеспечил независимость от зарубежных поставщиков в производстве микроэлектроники Овчинский: завод «Микрон» заместил аналогами 26 компонентов для микроэлектроники

Читать 360tv в

Московская компания «Микрон», резидент особой экономической зоны «Технополис Москва», обеспечила независимость от зарубежных поставщиков в сфере производства микроэлектроники. Завод заместил отечественными аналогами 26 химических компонентов. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

«Резидент особой экономической зоны Москвы на конец 2023 года аттестовал к применению в серийном производстве 26 российских химических материалов для производства микросхем с топологией 180-90 нанометров. Еще 28 находятся в разработке», — рассказал Овчинский.

пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Глава департамента отметил, что это обеспечит предприятию независимость от зарубежных поставщиков. Чипы завода «Микрон» используют в банковских картах «Мир», загранпаспортах, водительских удостоверениях, карте «Тройка».

Гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев отметил, что в третьем квартале 2023 года завод аттестовал к применению в серийном производстве суспензию отечественного производства для химико-механической полировки полупроводниковой пластины. Материал успешно прошел испытания.

пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Генеральный директор завода «Микрон» Гульнара Хасьянова сообщила, что предприятие готово полностью перейти на использование сверхчистых материалов в своих технических процессах.

«Отечественная суспензия диоксида кремния, которую мы аттестовали в октябре 2023 года, используется в процессе химико-механической полировки для выравнивания поверхности межуровневого диэлектрика и позволяет формировать надежные электрические соединения в системах с многоуровневой металлизацией», — заявила Хасьянова.

Ранее стало известно, что компания Engy за 2023 год произвела и выпустила более 130 бытовых и коммерческих электрозарядных станций для транспорта, 40 из них уже разместили в Москве. Станции обеспечивают качественную зарядную инфраструктуру в столице.

Авторы: