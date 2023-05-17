Москва 17 мая 2023, 13:31 Столичный производитель поставил 4 км водоотводных лотков для реконструкции трассы М-4 «Дон» Столичный производитель поставил водоотводные лотки для реконструкции трассы М-4 «Дон» Сайт мэра и правительства Москвы

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Около четырех километров композитных водоотводных лотков произвели в столице для реконструкции трассы М4 «Дон». Они имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционными системами отведения воды из бетона или металла. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Они отличаются малым весом, коррозионной стойкостью, фактическим отсутствием затрат на обслуживание в период эксплуатации, долговечностью и возможностью простой замены элементов конструкции», — подчеркнул он.

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Овчинский добавил, что сейчас строители установили два километра из четырех. Остальные появятся там в ближайший месяц.

В рамках проекта ремонта трассы ее расширят до четырех и шести полос, а также построят 36 километров обхода города Аксай. Новый участок разгрузит от потока транзитного транспорта подъезды к Ростову-на-Дону.

Также специалист отметил, что ранее более 18 километров композитных перильных ограждений и систем водоотведения предприятия монтировали на участке Центральной кольцевой автомобильной дороги ЦКАД-1, еще девять километров перил и лотков — на участке ЦКАД-3.

В июне прошлого года на федеральной трассе М-4 «Дон» завершили надвижку пролетного строения моста через реку Ока.