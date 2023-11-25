Москва 25 ноября 2023, 11:21 Столичный производитель нарастил объем производства технической изоляции на 15% Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики

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Столичная «Русская Теплоизоляционная Компания» за девять месяцев этого года выпустила на 15% больше продукции, чем за аналогичный период 2022-го. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

На сегодняшний день в Москве работают более четырех тысяч производственных предприятий, которые разрабатывают и производят широкую номенклатуру продукции для многих отраслей. Одно из них — «Русская Теплоизоляционная Компания».

«Продукция производителя применяется для сокращения процесса теплопередачи инженерных систем, технологических трубопроводов и востребована в строительстве, промышленности, транспортной и многих других сферах», — указал Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики

В частности, с января по сентябрь на предприятии выпустили свыше 8,8 миллиона метров трубной и рулонной теплоизоляции. Стоимость изделий компании — на 15-20% ниже, чем у западных аналогов, благодаря тому, что производитель использует российское сырье и технологии. При этом в качестве продукция ничуть не уступает: срок эксплуатации теплоизоляции московского производства составляет более 50 лет.

По словам исполнительного директора Михаила Сарычева, в 2024 году компания планирует наращивать объемы выпускаемой продукции на фоне роста спроса на отечественные материалы.

«Стоит отметить, что сегодня рынок выдохнул от обилия иностранных брендов и российским производителям представилась хорошая возможность получить доверие, продемонстрировав высокое качество отечественной продукции», — подчеркнул Сарычев.