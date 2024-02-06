Москва 06 февраля 2024, 07:22 Столичный производитель готовых блюд увеличил товарооборот на 21% Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Московский производитель готовых блюд и сладостей за 2023 год сумел нарастить товарооборот более чем на 20%. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Столичная компания „Твердь“ увеличила товарооборот на 21%. Предприятие пользуется поддержкой города — в 2022 году ему был присвоен статус промышленного комплекса, который позволяет получать налоговые льготы и направлять сэкономленные средства в свое развитие», — сообщил Овчинский.

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«Твердь» предлагает своим клиентам готовые блюда и десерты. Самыми любимыми в 2023 году у потребителей стали торты «Медовик», «Миндальный» и «Шоколадно-ореховый с черносливом». У предприятия есть еще одна особенность — специальная производственная линия, где делают готовые итальянские макароны разных сортов.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Генеральный директор компании Александр Рогов отметил, что производство расширяется: за год в ассортименте компании появилось несколько новых позиций, вырос товарооборот, а партнеры оставили множество положительных отзывов о продукции «Тверди».

«Стоит отметить, что в прошедшем году на нашем предприятии значительно увеличилась заработная плата персонала», — подчеркнул Рогов.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Министр правительства столицы Овчинский добавил, что в городе работают свыше 290 предприятий в сфере пищевой промышленности. Компании выпускают качественные товары, которые пользуются большим спросом на рынке. Кроме того, предприятия постоянно наращивают мощности и создают новые рабочие места.

В столице создали комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Для московских бизнесменов разработали не только системные меры поддержки в виде, например, субсидий и займов, но и ряд антикризисных инструментов.