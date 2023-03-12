Москва 12 марта 2023, 22:04 Столичных водителей предупредили о сложной обстановке на дорогах Дептранс Москвы предупредил об осложнениях на дорогах из-за непогоды

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Движение на дорогах Москвы осложнилось из-за непогоды. На МКАД образовались заторы из буксующих грузовиков. Общественный транспорт также задерживается из-за проблем на дорогах. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«Движение на дорогах города осложнено. На некоторых участках МКАД буксуют грузовики. Коммунальные службы работают в усиленном режиме», — говорится в сообщении.

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В ведомстве попросили автомобилистов по возможности отложить поездки.

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Также отмечается, что в некоторых районах города автобусы и электробусы могут идти не по расписанию из-за мелких ДТП на дорогах и в целом из-за сложной дорожной обстановки. Также пассажиров предупредили, что маршруты общественного транспорта могут оперативно меняться.

В Москве всю прошедшую ночь и все утро воскресенья шел ледяной дождь, после которого началась метель. На дорогах сейчас гололедица.

В Сети появилось большое количество видео, где на скользких дорогах буксуют не только грузовики, но и легковые авто, а также автобусы.