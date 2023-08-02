Москва 02 августа 2023, 18:32 Столичные проекты стали номинантами премии MUF Community Awards Три проекта комплекса горхозяйства Москвы стали номинантами премии MUF Community Awards Сайт мэра и правительства Москвы

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Экоцентр «Яуза», новый спортивный кластер в Сумском проезде и экологическая акция по размещению искусственных гнездовий оказались в списках номинантов премии MUF Community Awards, отмечающей лучшие проекты для улучшения множества сфер городской жизни. Об этом рассказали на сайте мэра Москвы.

Всего у премии 14 номинаций — от экоинициатив до гастрономических проектов. Списки номинантов составили эксперты, а победителей в каждой сфере выбирут сами горожане на сайте премии MUF Community Awards.

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Экоцентр «Яуза» борется за победу в номинации «Зеленый город». Большую площадку выстроили в пойме реки Чермянки и разместили в центре интерактивную экспозицию, рассказывающую взрослым и детям об экопрофессиях будущего.

В другой номинации, «Город для животных», заявлена экоакция Мосприроды по размещению искусственных гнездовий «Каждому пернатому — доступное жилье». Специалисты каждый год ремонтируют старые домики для птиц и создают новые, а до конца октября все желающие могут присоединиться к акции.

Новый спортивный кластер в Сумском проезде недалеко от природно-исторического парка «Битцевский лес» вошел в число номинантов в категории «Спортивно-оздоровительные проекты». На месте снесенных гаражей там разместили памп-трек площадью 1,6 тысячи квадратных метров и скейт-парк площадью около 2,2 тысячи «квадратов». Также рядом можно поиграть в баскетбол и волейбол на универсальной площадке, есть зона для стритбола, а чуть дальше выстроили зону с тренажерами.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин объявил о старте Московского урбанистического форума, который продлится до 10 сентября на нескольких площадках города.