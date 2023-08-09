Москва 09 августа 2023, 11:27 Столичные постаматы представят на Московском урбанфоруме На Московском урбанистическом форуме в парке «Зарядье» представят столичные постаматы Сайт мэра и правительства Москвы

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На Московском урбанистическом форуме (МУФ) в парке «Зарядье» посетителям продемонстрируют постаматы местного производства. Горожане не только узнают о работе терминала по выдаче заказов, но и смогут оставить заявку на его установку в своем подъезде, сообщил начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков.

«Постаматы стали трендом в развитии доставки в мегаполисах. Практика их применения в Москве показала, что они удобны в использовании, а система идентификации курьеров гарантирует их безопасность при установке в подъездах домов и общественных местах — мы точно знаем, кто доставляет заказ», — отметил он.

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Данчиков добавил, что всего в столице установят около 10 тысяч постаматов. В скором времени в них можно будет получить документы, заказанные на госуслугах. Это упростит взаимодействие жителей с государством.

По словам главы департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, с начала запуска проекта в столице установили свыше 330 устройств, в том числе в культурно-досуговых и соцучреждениях. Москвичи получили через них 20 тысяч заказов.

Ранее стало известно, что неделю финансовой грамотности на Московском урбанфоруме уже посетили почти 10 тысяч человек. Программа состояла из более чем 70 разнообразных мероприятий для взрослых и детей.