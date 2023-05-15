Москва 15 мая 2023, 10:06 Столичные кардиохирурги впервые провели операцию на сердце с применением донорских тканей Московские кардиохирурги впервые прооперировали сердце, используя донорские ткани freepik.com

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Кардиохирурги Морозовской детской городской клинической больницы выполнили уникальные операции двоим маленьким пациентам с пороком сердца. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Столичным врачам удалось установить двум детям сердечные клапаны из донорских человеческих тканей — гомографты.

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В Москве впервые прошли операции, но в России медики уже имели подобный опыт — всего в стране выполнили примерно 30 оперативных вмешательств такого плана.

У трехлетнего и четырехлетнего мальчиков врожденный порок сердца, они с рождения находились под наблюдением кардиолога и поступили в Морозовскую детскую больницу по направлению.

«Команда кардиохирургов больницы приняла решение имплантировать обоим пациентам свежеприготовленный легочный клапансодержащий гомографт в аортальную позицию», — рассказал заведующий отделением экстренной кардиохирургии и интервенционной кардиологии Морозовской детской больницы Михаил Абрамян.

Гомографты являются биологическими протезами сосудов и клапанов сердца. Их делают по индивидуальной схеме, учитывая данные КТ-исследования пациента.

Минимальный диаметр существующих механических клапанов сердца составляет 16 миллиметров, что не позволяет применять их для детей.

Гомографт же изготавливают даже для новорожденных. Он вырастает вместе с ребенком до определенного размера и позволяет дольше не проводить повторные операции, а также освобождает от приема антикоагулянтов.

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