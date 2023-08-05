Москва 05 августа 2023, 14:20 Столичные энергетики раскроют секреты профессии на Московском урбанфоруме Электроэнергетики столицы проведут мастер-классы для гостей Московского урбанфорума Сайт мэра и правительства Москвы

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Посетители Московского урбанистического форума в «Лужниках» смогут узнать все о столичных энергетиках на фестивале городского хозяйства. Подробнее о программе с мастер-классами и играми рассказали на сайте мэра Москвы.

На площадке фестиваля можно будет пройти игру, чтобы подключить нового потребителя к сети — провести сеть от объекта генерации до конечной точки. Только когда игрок нажмет на финальный рычаг, станет понятно, сумел ли он ненадолго стать настоящим энергетиком.

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Любителям искусства можно попробовать свои силы в новом проекте. Каждый год трансформаторы превращают в арт-объекты, а эскиз могут создать сами гости фестиваля. Им предложат пять тем: исторические события, выдающиеся личности, достижения науки, спорта, искусства. А лучший эскиз в итоге и правда появится на трансформаторной подстанции в Москве.

Еще на фестивале можно будет попробовать свои силы в качестве художника по свету и разработать свой макет подсветки Большого театра.

Ранее москвичам рассказали о дискуссии о роли нейросетей в современном искусстве. Разговор специалистов, художников и музыкантов пройдет в рамках Московского урбанфорума.