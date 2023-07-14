Москва 14 июля 2023, 18:08 Столичные единороссы представили список доверенных лиц Собянина на выборах мэра Машков, Лысенко и Бабкина вошли в список доверенных лиц Собянина на выборах мэра Москвы РИА «Новости»

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Московское отделение партии «Единая Россия» представило перечень доверенных лиц действующего мэра столицы Сергея Собянина на предстоящих выборах главы города. Об этом журналистам АГН «Москва» сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

В работе общественного штаба Сергея Собянина принимают участие доверенные лица. Это наши горожане, лидеры общественных объединений, заслуженные деятели культуры, работники здравоохранения, молодежь. Петр Толстой Вице-спикер Государственной думы Российской Федерации

В список доверенных лиц вошли: худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, главврач столичной ГКБ № 52 Марьяна Лысенко, директор Московского клинического научного центра имени Логинова Игорь Хатьков, телеведущая Арина Шарапова, художественный руководитель и директор МГАТ «Русская песня» Надежда Бабкина и другие.

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По словам Толстого, список состоит из людей, которые стали известны в Москве благодаря своей работе. Доверенные лица примут участие в мероприятиях штаба общественной поддержки Собянина на улице Покровка.

Ранее кандидат в мэры Москвы от партии «Новые люди» Владислав Даванков также открыл штаб общественной поддержки.