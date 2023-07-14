14 июля 2023, 18:08
Столичные единороссы представили список доверенных лиц Собянина на выборах мэра
Машков, Лысенко и Бабкина вошли в список доверенных лиц Собянина на выборах мэра Москвы
Московское отделение партии «Единая Россия» представило перечень доверенных лиц действующего мэра столицы Сергея Собянина на предстоящих выборах главы города. Об этом журналистам АГН «Москва» сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
В работе общественного штаба Сергея Собянина принимают участие доверенные лица. Это наши горожане, лидеры общественных объединений, заслуженные деятели культуры, работники здравоохранения, молодежь.
Петр Толстой
Вице-спикер Государственной думы Российской Федерации
В список доверенных лиц вошли: худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, главврач столичной ГКБ № 52 Марьяна Лысенко, директор Московского клинического научного центра имени Логинова Игорь Хатьков, телеведущая Арина Шарапова, художественный руководитель и директор МГАТ «Русская песня» Надежда Бабкина и другие.
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По словам Толстого, список состоит из людей, которые стали известны в Москве благодаря своей работе. Доверенные лица примут участие в мероприятиях штаба общественной поддержки Собянина на улице Покровка.
Ранее кандидат в мэры Москвы от партии «Новые люди» Владислав Даванков также открыл штаб общественной поддержки.
Единый день голосования
Москва 2023
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