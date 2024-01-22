Москва 22 января 2024, 09:01 Столичная платформа Mos.Hub объединила свыше 10 тысяч разработчиков Более 10 тысяч разработчиков присоединились к столичной платформе Mos.Hub Freepik

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На платформе Mos.Hub зарегистрировалось больше 10 тысяч пользователей. Среди них — разработчики операционных систем и сервисов, представители вузов, веб-студий и школ, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

«На сегодняшний день Mos.Hub — это один из самых стабильных и надежных инструментов для российских разработчиков. ИТ-специалисты все активнее присоединяются к работе на платформе», — отметил замруководителя столичного департамента информационных технологий Алексей Анисимов.

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Платформу запустили в мае прошлого года. Это полноценный бесплатный русскоязычный аналог известных иностранных площадок для совместной работы с кодом. Разработчикам не стоит переживать за сохранность своего кода, так как все компоненты Mos.Hub находятся в городском центре обработки данных и надежно защищены.

По словам Анисимова, в начале работы сервис пополнялся каждый месяц несколькими сотнями человек, а в декабре прошлого года на платформе уже зарегистрировалось рекордное число новых пользователей — свыше 4,6 тысячи.

Платформа доступна для всех желающих. Для работы с сервисом нужно авторизоваться через mos.ru. Пользователи смогут также заходить на нее с аккаунтов на других популярных российских онлайн-площадках. Mos.Hub уже включает свыше девяти тысяч размещенных проектов.

Итоги внедрения ИИ в жизнь города за 10 лет также подвели в Москве. Власти поддерживают развитие разработок и внедряют лучшие из них.