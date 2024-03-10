Москва 10 марта 2024, 09:28 Столичная компания Pink Bus увеличила ассортимент моделей футболок в пять раз Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Несколько московских предприятий легкой промышленности нарастили объемы производств и расширили ассортимент товаров. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

По итогам прошлого года объем производства одежды в столице вырос на 254,6% по сравнению с 2022 годом. Росту этого показателя способствовала системная и антикризисная поддержка властей города.

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«Благодаря созданному инвестиционному климату предприятия имеют средства для всестороннего развития и продвижения московских продуктов в стране и за ее пределами», — подчеркнул Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В качестве примера он привел столичную компанию «Фэмили Рок», занимающуюся производством головных уборов и аксессуаров. За 10 лет она нарастила выпуск продукции в 10 раз. Компания с 2020 года начала реализовывать товары через маркетплейсы — сейчас покупатели в онлайн-режиме могут подобрать себе аксессуар среди более 180 наименований продукции.

Ассортимент моделей также расширило московское текстильное производство Pink Bus. Компания выпускает картины на холстах, сумки, аксессуары и другую продукцию. Столичная фирма постоянно развивается — она увеличила ассортимент футболок в пять раз и улучшила характеристики материалов.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Наша миссия — радовать клиентов качественной и современной продукцией по доступным ценам», — отметила сооснователь компании Мария Батюхнова.

Улучшил показатели производства и московский бренд дизайнерских украшений Klever Jewelry. Производитель запустил новую партию товаров. Дизайнеры компании вдохновляются природой и создают уникальные украшения, для упаковки которых используются переработанные материалы.

Ранее рост объема производства продемонстрировала московская компания «Полимер-Комплекс». В 2023 году она нарастила выпуск заливочных машин на 36%.