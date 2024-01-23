Москва 23 января 2024, 07:27 Столичная компания «Априорные решения машин» создала мобильную станцию для зарядки электромобилей Компания «Априорные решения машин» создала станцию для зарядки электромобилей

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Инжиниринговая компания, которая создала первый электротрактор в России, разработала мобильную электрическую станцию (МЭлС). Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

«Становление электротранспорта активно набирает обороты, растет потребность в комплектующих и продукции для его обслуживания. Для развития этой отрасли в столице был создан межотраслевой кластер электромобилестроения, который объединяет уже около 60 ведущих предприятий», — заявил он.

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По словам Овчинского, инжиниринговая организация «Априорные решения машин» создала концепт МЭлС, мощность которой составила до 125 киловатт-час, а автономная работа может продолжаться до восьми часов. Благодаря этому появится возможность заряжать аккумуляторы электромобилей где угодно.

«По оценке разработчиков, станция будет востребована как владельцами частного электротранспорта, так и в B2B-сегменте — сервисами каршеринга, такси или коммунальными службами. Первый опытный образец компания планирует создать в этом году», — заявил министр правительства Москвы.

Станцию можно перемещать в отдаленные районы

Новое изобретение выполняет принцип газовой микрогенерации на мобильной платформе. Там установят газобаллонное оборудование и газовый двигатель внутреннего сгорания, а также генератор постоянного тока, чтобы осуществить быструю зарядку аккумуляторов. Помимо этого будут системы вентиляции и охлаждения. Такое оборудование смогут устанавливать на малотоннажном грузовом автомобиле весом до 3,5 тонны.

Сжатый природный газ будут использовать как основное топливо. Он один из самых доступных и экономически оправданных видов. Газ уменьшает негативное влияние опасных выбросов и соответствует требуемому уровню экологичности ЕВРО-5.

Мобильную станцию смогут перемещать в удаленные районы, что поможет расширить зоны обслуживания каршеринга.

«Все ключевые компоненты МЭлС будут российскими. Это решение дополняет и повышает гибкость зарядной инфраструктуры, которая стремительно развивается, но встречает все больше сложностей с размещением стационарных станций», — рассказал председатель совета директоров компании Григорий Болотин.

По его словам, на борту будет запас на 15 зарядных сессий. Его будут восполнять на газовых заправочных станциях. Также заправочный блок можно будет установить в контейнере, размещенном на удобной локации. Это даст возможность поставить место для зарядки на парковках во время массовых мероприятий.

Для удобства использования МЭлС создадут IT-площадку, благодаря которой можно будет перемещать станцию и планировать время ее работы.