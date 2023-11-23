Москва 23 ноября 2023, 14:21 Стоимость проезда на Московской канатной дороге снизят наполовину 26 ноября Московская канатная дорога 26 ноября снизит цены на 50% в честь пятилетия работы Сайт мэра и правительства Москвы

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В воскресенье, 26 ноября, Московская канатная дорога снизит стоимость билетов на 50% в честь пятилетия с момента запуска. Кроме того, для пассажиров с инициалами МКД проезд будет бесплатным. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой пресс-службу организации.

«За это время канатная дорога стала новым туристическим центром притяжения москвичей и гостей столицы, ее посетили более шесть миллионов человек», — отметили представители организации.

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Кроме того, в пресс-службе напомнили, что в воскресенье фуникулеры работают с 10:00 до 21:00.

Московскую канатную дорогу открыли 26 ноября 2018 года. Ее длина составляет 720 метров. Она соединила Воробьевы горы и спортивный комплекс «Лужники».

Канатную дорогу два раза в год закрывают на техобслуживание. Работы занимают от недели до десяти дней. Последний раз их проводили в середине октября.