Москва 13 июля 2023, 16:22 Стоимость коттеджей и дач в Москве резко обвалилась Restate: коттеджи и дачи в Москве подешевели на 37 миллионов рублей Фото: freepik.com

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В столице, включая Новую Москву, за первые шесть месяцев 2023 года стоимость коттеджей и дач упала почти в два раза. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на материалы компании Restate.

По данным аналитиков, загородная недвижимость подешевела на 37 миллионов рублей. Теперь такие объекты предлагают приобрести в среднем за 35,6 миллиона рублей. В частности, за эту сумму можно купить в Новой Москве коттедж с семью комнатами общей площадью 200 «квадратов».

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Второе место занял Челябинск, где подешевела недвижимость на 40%. Цена объекта упала до 4,2 миллиона рублей. Замыкает тройку рейтинга Сочи — коттеджи и дачи в курортном городе стали стоить меньше на 27%.

Ранее Сбербанк зафиксировал рост спроса на ипотеку в Москве в январе-июне на 30%.