Москва 16 июля 2023, 18:52 Стоимость долгосрочной аренды жилья в Москве выросла «Коммерсант»: стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве поднялась на 1,6% Pxhere

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Долгосрочная аренда жилья в Москве поднялась. Однокомнатную квартиру в столице можно снять в среднем за 43,7 тысячи рублей в месяц. Относительно июня значение выросло на 1,6%. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные «Циан.Аналитики».

За двухкомнатную квартиру придется заплатить 76,7 тысячи рублей, что дороже показателей предыдущего месяца на 5,2%.

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«Усредненные ценовые показатели растут за счет вымывания недорогих квартир (за 25-30 тысяч рублей в месяц): спрос на них сейчас в два раза превосходит предложение, хотя ставки предложений не меняются», — сообщило издание.

При этом замдиректора управления аренды компании «Инком Недвижимость» Оксана Полякова рассказала, что в Москве арендная экспозиция сейчас на 31% ниже, чем летом прошлого года.

Но снимать жилье в столице лучше всего летом, к осени цены поднимаются еще выше, рассказывал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Эксперт объяснял, что люди уезжают в отпуска, спрос падает, а предложение растет. Но вестись на слишком низкую стоимость при аренде квартиры тоже не стоит. По словам специалиста, так можно нарваться на мошенников.