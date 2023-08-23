Москва 23 августа 2023, 15:49 Стелу «Восток» установят перед въездом на трассу Москва — Казань Стелу «Восток» с неоновой подсветкой установят перед въездом на трассу Москва — Казань Сайт мэра и правительства Москвы

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К запуску движения по участку трассы М12 Москва — Казань перед въездом на нее установят стелу «Восток». Надпись оборудуют неоновой подсветкой. Об этом сообщил АГН «Москва» руководитель «Автодора» Сергей Тиняков.

Специалисты уже приступили к установке стелы и обустройству площадки. Надпись смонтируют в ближайшее время.

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«Она будет состоять из отдельно стоящих габаритных букв с неоновой подсветкой в зеленом цвете. Все работы будут завершены к началу сентября, к запуску дороги», — рассказал Тиняков.

Движение по трассе до Арзамаса планируют открыть в начале сентября, до Казани — в декабре. На ней будут работать 16 пунктов для обслуживания автомобилей и их владельцев.

Кроме этого, дорогу соединят с восточным участком московского скоростного диаметра.

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