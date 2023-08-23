Москва 23 августа 2023, 09:35 Стажировку в компаниях ОЭЗ «Технополис Москва» за полгода прошли 280 студентов Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Стажировку и производственную практику в компаниях ОЭЗ «Технополис Москвы» за полгода 2023 года прошли 280 столичных студентов. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Запущенный в прошлом году проект «ТехноСтажировки» призван помогать начинающим специалистам получать практические навыки. Предприятия могут подбирать молодые кадры на вакантные места.

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«Для высокотехнологичного производства, которое относится к самым наукоемким отраслям промышленности, важно как можно раньше привлечь начинающих специалистов, чтобы те еще на стадии обучения приобретали необходимые профессиональные навыки», — отметил глава департамента.

Практика и стажировка на предприятиях особой экономической зоны дает студентам возможность применить теоретические знания на производстве. В 2023 году «ТехноСтажировка» объединила более 60 компаний ОЭЗ, сообщил Овчинский.

Компании-резиденты заключили более 30 соглашений с московскими вузами и колледжами об организации производственных практик и стажировок, рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

«С каждым годом количество студентов технических специальностей, желающих приобрести необходимые для будущей карьеры навыки и получить предложение по трудоустройству, увеличивается», — уточнил Дегтев.

По информации мэра Москвы Сергея Собянина, с 2022 году стажировку и производственную практику в высокотехнологичных компаниях ОЭЗ прошли более 800 студентов.