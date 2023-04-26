26 апреля 2023, 12:50
Статус промкомплекса присвоили московскому заводу по производству лифтов
Собянин присвоил статус промышленного комплекса московскому заводу по производству лифтов
Мэр Москвы Сергей Собянин присвоил статус промышленного комплекса столичному заводу по производству лифтов. Это позволит компании рассчитывать на налоговые льготы: теперь для нее снизится ставка на прибыль, недвижимое имущество и землю, а также арендная ставка. Об этом Собянин сообщил в своем Telegram-канале.
АО «МЭЛ» — одно из крупнейших электротехнических предприятий столицы. Оно занимается производством лифтов и лифтового оборудования. Кроме того, компания делает электрощитовое оборудование и трансформаторные подстанции.
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«Присвоили московскому заводу по производству лифтов статус промышленного комплекса. Сейчас в Москве статус промышленного комплекса — у 67 предприятий. На них создано больше 77 тысяч рабочих мест», — отметил Собянин.
Теперь компания «МЭЛ» будет платить 13,5% налога на прибыль вместо стандартных 17%. На недвижимое имущество расходы снизятся сразу в два раза: платить нужно будет половину от обычной ставки. Налог на землю сократится до 20% от исчисленного, а ставка на аренду земли упадет до 0,3% от кадастровой стоимости участка.
Именно на основанном в 1953 году предприятии первым в России начали серийное производство лифтов, которые движутся со скоростью 2,5 метра в секунду. Сейчас там работают над созданием лифтов, которые смогут поднимать и опускать пассажиров со скоростью до четырех метров в секунду.
Бизнес
Сергей Собянин
Москва 2023
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