Москва 26 апреля 2023, 12:50 Статус промкомплекса присвоили московскому заводу по производству лифтов Собянин присвоил статус промышленного комплекса московскому заводу по производству лифтов Фото: Telegram-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин»

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Мэр Москвы Сергей Собянин присвоил статус промышленного комплекса столичному заводу по производству лифтов. Это позволит компании рассчитывать на налоговые льготы: теперь для нее снизится ставка на прибыль, недвижимое имущество и землю, а также арендная ставка. Об этом Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

АО «МЭЛ» — одно из крупнейших электротехнических предприятий столицы. Оно занимается производством лифтов и лифтового оборудования. Кроме того, компания делает электрощитовое оборудование и трансформаторные подстанции.

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«Присвоили московскому заводу по производству лифтов статус промышленного комплекса. Сейчас в Москве статус промышленного комплекса — у 67 предприятий. На них создано больше 77 тысяч рабочих мест», — отметил Собянин.

Теперь компания «МЭЛ» будет платить 13,5% налога на прибыль вместо стандартных 17%. На недвижимое имущество расходы снизятся сразу в два раза: платить нужно будет половину от обычной ставки. Налог на землю сократится до 20% от исчисленного, а ставка на аренду земли упадет до 0,3% от кадастровой стоимости участка.

Именно на основанном в 1953 году предприятии первым в России начали серийное производство лифтов, которые движутся со скоростью 2,5 метра в секунду. Сейчас там работают над созданием лифтов, которые смогут поднимать и опускать пассажиров со скоростью до четырех метров в секунду.