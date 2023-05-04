Москва 04 мая 2023, 20:30 Стас Пьеха посетил пункт отбора на военную службу по контракту в Москве Певец Стас Пьеха посетил пункт отбора на службу по контракту на улице Яблочкова РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российский певец Стас Пьеха приехал в столичный пункт отбора на военную службу по контракту и посмотрел, как он работает. Об этом сообщило агентство «Москва».

В пункт отбора на контрактную службу, расположенный на улице Яблочкова, приехал Стас Пьеха. Он решил лично посмотреть, как проходит набор военнослужащих в российскую армию.

Реклама

Певец рассказал, что изучил психологическую анкету, которую заполняют претенденты, поскольку имеет соответствующее образование.

«Все сделано, на мой взгляд, очень удобно, никакой этой бюрократии нет. Я лично все посмотрел, везде спросил», — отметил артист.

Поговорив с мужчинами, Пьеха выяснил, что человека без военного образования, без необходимых данных, с плохим здоровьем или психическими отклонениями на службу не возьмут.

«Нужны люди, которые реально хотят, умеют и пригодны по всем статьям», — заключил исполнитель.