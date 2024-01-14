Москва 14 января 2024, 09:20 Старый Новый год отпраздновали концертом в московском Музее Победы Музей Победы в Москве представил праздничный концерт в честь старого Нового года Freepik

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В московском Музее Победы прошел концерт в честь старого Нового года. Для зрителей подготовили патриотические песни и музыкальные номера, сообщили в пресс-службе учреждения.

В минувшую субботу москвичи и гости столицы, посетившие музей, смогли бесплатно посмотреть выступление одинцовского вокального коллектива «Мастерская голоса „Путеводная звезда“». На сцене прозвучали, в частности, такие песни, как «Вставало ясно солнышко», «Эхо любви» и «Девочка из фильма».

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Музыканты из инструментальной школы Violini представили публике свои номера.

Посетителей музея бесплатно ознакомили с выставкой «Новый год. Тыл приближает Победу» и рассказали о подготовке к главному зимнему празднику в стране во времена Великой Отечественной войны. Экспозиция состоит из картонных, ватных, стеклянных игрушек, изготовленных в середине XX века. Гостям показали подлинные новогодние упаковки кондитерских изделий 1930—1940-х годов и праздничные формы для сладостей. На выставке представили новогодние открытки, письма и подарки ручной работы.

В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве также будут отмечать Новый год по китайскому календарю. Праздник продлится с 3 до 25 февраля.