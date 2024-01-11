Москва 11 января 2024, 18:07 Старый Новый год отметят танцами и хороводами в Московской усадьбе Деда Мороза Московская усадьба Деда Мороза пригласила горожан отметить старый Новый год РИА «Новости»

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Московская усадьба Деда Мороза подготовила развлекательную программу в честь празднования старого Нового года. Гостей ждут 13 и 14 января на Изумрудной площади, сообщили на сайте усадьбы.

В субботу посетители смогут принять участие в квесте на нескольких станциях и интерактивных программах. Перед зрителями выступит ансамбль «Закрутиха». Артисты представят театрализованное шоу «Охочие комедианты» — «Мороз потехе не помеха!». Затем гостей ждет выступление фолк-группы «Вселена Фолк» и фокусника.

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Также посетителям покажут световое и барабанное шоу. Завершится первый день праздника семейной дискотекой.

В воскресенье на площадке выступит участница телепроекта «Перепой звезду!» Екатерина Иваний, а также музыкальные коллективы «Поляне» и «Тень-Потетень». Кроме того, танцевальный коллектив «Московские коты» представит свои номера публике.

Московские парки подготовили программу для встречи старого Нового года. Посетителей ждут творческие мастер-классы, кинопоказы и лекции с 12 по 14 января.