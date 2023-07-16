Москва 16 июля 2023, 12:42 Стартовали продажи тематических карт «Тройка» в Москве в честь Дня российской почты Дептранс Москвы выпустил тематические карты «Тройка» в честь Дня российской почты Сайт мэра и правительства Москвы

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В кассы столичной подземки поступили новые карты «Тройка», на которых изображены почтовые марки. Уникальные проездные билеты выпустили в честь Дня российской почты. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Глава ведомства Максим Ликсутов, уточнил, что на новых тематических картах «Тройка» можно увидеть серию почтовых марок, которые выпускали в 1947 году в честь станций метро.

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Пополнить свою коллекцию оригинальных проездных билетов можно, купив новую «Тройку» в кассах метрополитена на Кольцевой линии. В дептрансе отметили, что тираж выпустили в ограниченном количестве.

Ранее тематические карты «Тройка» выпустили к 100-летию Театра Моссовета.