Москва 31 мая 2023, 12:46 Стартовала регистрация волонтеров для городского выпускного в Парке Горького Регистрация волонтеров на городской выпускной в Парке Горького началась в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице начали набирать активистов, которые будут помогать гостям на городском выпускном в Парке Горького. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Начался набор московских добровольцев на городской праздник выпускников, который состоится в Парке Горького в ночь с 24 на 25 июня. Больше 150 волонтеров подключат к мероприятию: они встретят автобусы, помогут гостям пройти к месту проведения церемонии, а также сопроводят выпускников на красную дорожку.

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Пополнить ряды добровольцев могут все желающие от 18 лет. Для этого нужно подать заявку на сайте ресурсного центра «Мосволонтер» в разделе «События».

«В этом году помощь добровольцев будет нужна с 18:00 24 июня до 6:00 25 июня», — уточнили в пресс-службе правительства.

Каждый год столичные волонтеры помогают проводить главное событие выпускников. В 2023 году они станут его частью, создадут атмосферу праздника и постараются, чтобы ребята запомнили мероприятие на всю жизнь. Более 40 тысяч москвичей уже поддерживают событийное волонтерство и помогают на самых значимых столичных мероприятиях, добавила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

Ранее стало известно, сколько потратят россияне на школьный выпускной.