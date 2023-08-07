07 августа 2023, 10:27
Стартовала регистрация на бесплатный забег «Моспром» в рамках Московского урбанфорума
В Москве началась регистрация на бесплатный забег «Моспром», который состоится в столице 2 сентября. Соревнования проведут в рамках Московского урбанистического форума, уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.
Московские промышленники, по его словам, показали достойные результаты работы — предлагают высокотехнологичные решения и инновационные разработки.
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«Кроме того, они отличные спортсмены — это они доказывают не первый год во время спартакиады для промышленников и забеге „Моспром“», — подчеркнул Овчинский.
В 2023 году забег, уточнил руководитель департамента, организуют для всех желающих в парке Победы на Поклонной горе.
Спортсменам предложат показать себя на одной из трех дистанций протяженностью в один, пять и 10 километров. На состязания ждут около трех тысяч участников, которых разобьют на девять возрастных групп — от 18 до 60 и старше.
Соревнования стартуют 2 сентября в 09:00. Для участия в забеге необходимо иметь при себе медицинскую справку. Победителей наградят медалями и кубками.
Заполнить анкету и получить более подробную информацию о мероприятии можно на сайте.
Спортсмены
Москва 2023
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