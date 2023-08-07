Москва 07 августа 2023, 10:27 Стартовала регистрация на бесплатный забег «Моспром» в рамках Московского урбанфорума Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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В Москве началась регистрация на бесплатный забег «Моспром», который состоится в столице 2 сентября. Соревнования проведут в рамках Московского урбанистического форума, уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.

Московские промышленники, по его словам, показали достойные результаты работы — предлагают высокотехнологичные решения и инновационные разработки.

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«Кроме того, они отличные спортсмены — это они доказывают не первый год во время спартакиады для промышленников и забеге „Моспром“», — подчеркнул Овчинский.

В 2023 году забег, уточнил руководитель департамента, организуют для всех желающих в парке Победы на Поклонной горе.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики

Спортсменам предложат показать себя на одной из трех дистанций протяженностью в один, пять и 10 километров. На состязания ждут около трех тысяч участников, которых разобьют на девять возрастных групп — от 18 до 60 и старше.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики

Соревнования стартуют 2 сентября в 09:00. Для участия в забеге необходимо иметь при себе медицинскую справку. Победителей наградят медалями и кубками.

Заполнить анкету и получить более подробную информацию о мероприятии можно на сайте.