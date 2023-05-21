Москва 21 мая 2023, 12:22 Стартовал второй этап благоустройства территории у Южного речного вокзала в Москве Мэр Собянин рассказал, как за лето преобразится территория рядом с Южным речным вокзалом Сайт мэра и правительства Москвы

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Столичные специалисты к осени обновят набережную и создадут общественное пространство перед зданием Южного речного вокзала. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В столице продолжают благоустраивать территорию Южного речного вокзала, который открыли после реконструкции в апреле этого года.

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«К началу навигации на Москве-реке привели в порядок часть набережной и пространство перед зданием вокзала, очистили швартовую зону от накопившегося ила и углубили дно», — уточнил мэр.

На второй фазе работ специалисты отремонтируют набережную и обустроят общественную зону перед вокзалом. На территории появятся ограждения и еще больше современных фонарей. Установят свыше 30 информационных стел и устройств с расписанием судов. Кроме того, рабочие проложат больше четырех километров кабельной канализации и 60 метров дополнительной ливневки.

На обновленной набережной, протяжность которой составляет 500 метров, будет пять причалов для судов разного класса — прогулочных и круизных. Еще три остановочных павильона оборудуют для пассажиров. Работы завершат к сентябрю.

Ранее специалисты закончили реконструкцию газопровода в Хамовниках.