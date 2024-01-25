Москва 25 января 2024, 15:46 Стартовал шестой сезон московского проекта «Музыка в метро» Ликсутов: в Москве запустили шестой сезон проекта «Музыка в метро» Freepik

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В московской подземке начался шестой сезон проекта «Музыка в метро». Пассажиры смогут услышать композиции 285 исполнителей в различных жанрах: от попа до рока, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Целый год участники будут радовать пассажиров городского транспорта своими выступлениями», — отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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Он уточнил, что в метро можно будет увидеть выступления певицы Алисы Димитриади, балалаечницы Антонины Синициной, скрипача Александра Демидова и других музыкантов.

Дебютантами станут коллектив «СолнцелунА», кавер-группа «Где Стас?» и проект «МамсХор». Самому младшему артисту сезона 10 лет, он выступит перед пассажирами с эстрадными песнями.

Заммэра добавил, что проект включил практически все музыкальные жанры: фолк, джаз, блюз, авторская песня и многие другие.

В метро недавно открыли девять новых площадок для выступлений, включая «Рижскую», «Марьину Рощу» и «Проспект Вернадского».

Ранее музыкальный коллектив из Химок одержал победу в шестом сезоне программы «Музыка в метро». Первое место среди 1000 коллективов Москвы заняли саксофонисты из квартета Clover Sax Quartet.