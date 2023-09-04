Москва 04 сентября 2023, 10:42 Стартовал прием заявок на технологический конкурс инноваций «Зеленая Москва» Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс инноваций «Зеленая Москва» Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве начали принимать заявки на первый технологический конкурс инноваций «Зеленая Москва». Принять участие могут компании, которые занимаются разработками в области защиты окружающей среды, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Приглашаем российские стартапы, создающие решения и технологии в области защиты окружающей среды», — сообщил он.

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Подать анкету в агентство инноваций Москвы можно до 8 октября. Глава города отметил, что крупнейшие российские компании "РТ-инвест", РЖД, МТС, НЛМК и Корпорация "Экополис" стали партнерами конкурса. Их интересуют идеи для умной сортировки отходов, возобновляемой энергии, очистительного оборудования, технологий 5G в области экологии, технологий для умного города.

Собянин добавил, что лучшие проекты после успешного тестирования смогут использовать на предприятиях и в городе.

Мэр напомнил, что с 2021 года в Москве провели 26 технологических конкурсов в разных сферах. Стартапам удалось привлечь примерно 1,3 миллиарда рублей.

Ранее Собянин рассказал о стартапах в сфере строительства, которые начали работать в Москве.