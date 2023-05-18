Москва 18 мая 2023, 09:31 Стартовал прием заявок на конкурс по архитектуре и дизайну в Москве Прием заявок на архитектурный конкурс «Дом на Брестской приглашает» начался в Москве Фото: freepik.com

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Авторов проектов приглашают поучаствовать в конкурсе по направлениям «Архитектура» и «Дизайн». Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

В шестой раз в столице будет проходить конкурс «Дом на Брестской приглашает» по двум направлениям: «Архитектура» и «Дизайн». Заявки на турнир до 22 июня могут подать авторы реализованных за последние три года проектов, а также создатели, чьи работы находятся в разработке. Состязаться будут ведущие российские и иностранные архитектурные, дизайнерские бюро.

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«В прошлом году в списке участников было 162 компании, представившие 322 работы, из более чем 20 городов России, Беларуси, Узбекистана, Молдовы, Армении, а также из других стран», — отметил Левкин.

Примерно одна треть компаний в прошлом году впервые присоединилась к конкурсу. Он набирает популярность и авторитет среди профессионалов и зарекомендовал себя как универсальная площадка для общения и обмена опытом.

В этом году в конкурс добавили новые номинации: «Места общего пользования в ЖК (лобби, лифтовые холлы, лестничные площадки; коридоры, колясочные, игровые помещения)» и «Офисы продаж застройщиков и девелоперов».

Подробнее ознакомиться с информацией о мероприятии можно на сайте.

Ранее власти сообщили, что более 130 предложений москвичей воплотят в Парке Горького.