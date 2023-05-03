03 мая 2023, 15:27
Стартовал прием заявок на конкурс фотографий «Планета Москва»
В Москве начали принимать заявки на участие в конкурсе фотографии «Планета Москва»
Желающие принять участие в фотоконкурсе «Планета Москва» могут подавать заявки. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина.
В Москве начали принимать заявки на участие в конкурсе фотографий «Планета Москва». По традиции соревнование станет фототуром по популярным локациям города.
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Поучаствовать в фотосостязании смогут и любители, и профессиональные фотографы.
«Уверен, что в ваших работах отразится не только отрезок истории градостроительного развития столицы, но и любовь к нашему городу. Москва постоянно меняется, это происходит благодаря реализации программ, утвержденных Сергеем Собяниным», — отметил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
Работы участников в каждой номинации оценят члены профессионального жюри, а также эксперты Союза журналистов России.
Фотографии финалистов появятся на выставке, которую организуют накануне празднования Дня города в сентябре. Церемонию награждения проведут во время Московского урбанистического форума.
Подать заявку можно до 30 июня.
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Москва 2023
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