Москва 13 апреля 2023, 17:36 Старт серийному производству первых российских электрогрузовиков дали в Москве Собянин и Мантуров открыли производство первых российских электрогрузовиков в Москве РИА «Новости»

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В особой экономической зоне «Технополис Москва» открыли сразу три высокотехнологичных производства. На одном из них будут изготавливать первые российские электрогрузовики, сообщил ТАСС.

Старт трем высокотехнологичным производствам дали мэр Москвы Сергей Собянин и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

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«„Технополис Москва“ активно развивается. <…> Сегодня открываются три высокотехнологичных предприятия», — отметил глава столицы.

ООО «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» начнет выпускать электрогрузомобили EVM Pro. Их будут делать на базе российского шасси УАЗ.

ООО «Лассард» займется производством лазеров и лазерного оборудования, а ООО «Бифорком Тек» будет разрабатывать ПО и производить оборудование, используя высокотехнологичные решений в области передачи данных.