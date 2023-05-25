Москва 25 мая 2023, 19:23 Станцию московского метрополитена «Университет дружбы народов» построят в 2024 году

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Строительство станции московского метрополитена «Университет дружбы народов» Троицкой линии планируется завершить в 2024 году. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства Москвы.

Ввод станции обеспечит улучшенную транспортную доступность для 100 тысяч москвичей. На сегодняшний день станция «Университет дружбы народов» готова на 74%.

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Отмечается, что длина Троицкой линии метро от «Коммунарки» до «ЗИЛ» составит 25 километров.