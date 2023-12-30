Москва 30 декабря 2023, 17:57 Станцию московского метро «Трубная» преобразили к новогодним праздникам Дептранс Москвы: в метро украсили станцию «Трубная» к Новому году Пресс-служба дептранса Москвы

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В Москве завершаются последние приготовления к Новому году. На станции метро «Трубная» появились тематические украшения, сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Станция „Трубная“ находится в центре Москвы, уверены, праздничное оформление порадует тысячи людей. Будем ждать мнение пассажиров, надеемся, вам понравится», — отметил он.

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Ликсутов уточнил, что в уходящем году впервые решили декорировать потолок станции метро с помощью подвесных игрушек. На сводах «Трубной» разместили Дедов Морозов, а также развесили звезды и свыше 400 елочных шаров.

По словам заммэра, на монтаж железных конструкций ушло несколько ночей. Специалисты выполнили все работы, не задевая внутреннюю архитектуру станции.

На восемь линий московского метрополитена также вышли еще 11 новогодних составов. Поезда модификации «Русич», «Ока» и «Москва-2020» оформили в стиле ретро.